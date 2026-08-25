Công an có thông báo quan trọng liên quan đến Bảo hiểm xã hội và VNeID, tất cả người dân cần chú ý

Ngày 20/8, bà. N.T.B (sinh năm 1968) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội xã Hồng Châu, hướng dẫn kê khai, tích hợp bảo hiểm y tế đồng bộ với dữ liệu VNeID bằng hình thức trực tuyến. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, bà N.T.B đã chủ động đến trụ sở Công an xã Hồng Châu để xác minh.

Công an xã Hồng Châu giải thích các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Công an xã Hồng Châu đã giải thích cho bà N.T.B các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, khẳng định không có cán bộ nào gọi điện yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội bằng hình thức trực tuyến như nội dung đối tượng đưa ra. Ngoài ra, cán bộ Công an xã đã tuyên truyền, hướng dẫn bà N.T.B nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

Qua đây, Công an xã Hồng Châu khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Nếu bị yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Công an thành phố Hải Phòng