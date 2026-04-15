Công an có thông báo quan trọng tới người dân nhận được tin nhắn SMS với nội dung sau

MT | 15-04-2026 - 18:47 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo quan trọng.

Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận phản ánh của một số người dân về việc, mặc dù đã nhận được hộ chiếu, nhưng vẫn có đối tượng tự xưng là nhân viên giao hàng gọi điện thông báo giao hộ chiếu khác và yêu cầu chuyển khoản tiền chuyển phát.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng xác định đây là thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhân viên bưu điện để gọi điện, nhắn tin qua số điện thoại thông báo giao hộ chiếu. Chúng thường lựa chọn thời điểm người dân không có mặt tại nhà (giờ hành chính) để liên hệ. Khi nạn nhân thông báo vắng mặt, đối tượng sẽ đề nghị để hàng trong sân, gửi hàng xóm hoặc người quen, sau đó yêu cầu chuyển tiền thanh toán phí vận chuyển.

Ngoài ra, một số trường hợp, các đối tượng còn giả danh cán bộ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo hồ sơ phát sinh lỗi, yêu cầu đóng phí xử lý. Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo website dịch vụ công, dụ người dân nhập thông tin cá nhân hoặc thực hiện thanh toán trực tuyến. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân khi nhận các cuộc gọi liên quan đến việc giao hộ chiếu cần kiểm tra kỹ thông tin. Nếu bản thân không thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu thì kiên quyết từ chối nhận hàng. Trường hợp có đăng ký dịch vụ chuyển phát, trước khi thanh toán cần xác minh rõ thông tin đơn hàng, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất và liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Tin vui dành riêng cho người dùng Gemini tại Việt Nam Nổi bật

Xuất hiện thu nhập từ doanh nghiệp "không quen biết" trên eTax Mobile, người dân cần làm gì: Cơ quan Thuế hướng dẫn xử lý Nổi bật

Tài khoản nhận 1,8 tỷ đồng nhưng mất 190 triệu phí chuyển khoản: Người đàn ông liền báo công an Gia Lai

Công an cảnh báo tới người dân đang sử dụng miễn phí dịch vụ sau

Hà Nội thực hiện kế hoạch lớn chưa từng có trong lịch sử

Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món

