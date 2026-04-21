Công an Đắk Lắk cảnh báo thông tin giả mạo về vụ nam sinh lớp 12 tử vong

Theo Cao Nguyên | 21-04-2026 - 20:57 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định chưa tổ chức họp báo và cảnh báo người dân không chia sẻ nội dung sai sự thật về vụ việc nam sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 21-4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh về thông tin họp báo liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong lan truyền trên mạng xã hội.

Lan truyền thông tin giả mạo về vụ nam sinh lớp 12 tử vong - Ảnh 1.

Các thông tin bịa đặt về vụ việc nam sinh lớp 12 tử vong

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền các nội dung về cuộc họp báo liên quan đến vụ việc. Thực tế, cuộc họp báo chính thức từ cơ quan chức năng chưa diễn ra nhưng một số trang cá nhân trên mạng xã hội đã bịa đặt, tung tin sai sự thật.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không lan truyền, chia sẻ các nội dung sai sự thật về vụ việc khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Cuộc họp báo chính thức về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong sẽ được cơ quan chức năng tổ chức khi có kết luận điều tra.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đăng tải thông tin về vụ việc và giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 29 phút ngày 15-4, trên Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là em V.Đ.Q (học sinh lớp 12), điều khiển xe máy biển số 47AB - 325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29, theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại, em V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Thông báo quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Cảnh báo việc giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kết quả xổ số hôm nay 21-4 - xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

CSGT Hà Nội đã áp dụng điểm rất mới vào việc thi bằng lái xe, người dân chú ý!

