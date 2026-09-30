Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản ở cửa hàng đồ điện: Bắt Trần Thị Ngọc Trâm 32 tuổi và người yêu

| | Xã hội

Trần Thị Ngọc Trâm và người yêu đã tạo biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo.

Ngày 28/9/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra một cặp tình nhân chuyên tạo ra các biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi) trú tại xã Ea Ning và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi) trú tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Hòa và Trâm có tình cảm yêu đương từ nhiều năm nay.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/9/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả 2 đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua các cuộn dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau đó, các đối tượng vào ứng dụng momo trên điện thoại tạo lập một giao dịch giả đã thanh toán thành công và đưa cho chủ cửa hàng xem để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn đó, 2 đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện của các cửa hàng ở nhiều xã phường như: Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi chiếm đoạt được số cuộn dây điện trên, 2 đối tượng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25-9, Công an xã Quảng Phú đã bắt giữ được 2 đối tượng trên. Điều đáng nói, tháng 6-2026 cả 2 đối tượng này vừa mới chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn như trên thì nay lại tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh giao cho Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an xã Quảng Phú thông báo cho những ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì đến trụ sở đơn vị ở số 146 Hùng Vương, xã Quảng Phú trình báo để được giải quyết theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an đề nghị 420 chủ phương tiện kiểm tra và nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 420 chủ phương tiện kiểm tra và nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) chú ý thông báo mới nhất từ Công an

Người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) chú ý thông báo mới nhất từ Công an Nổi bật

Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, chấm dứt nắng nóng

Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, chấm dứt nắng nóng

22:27 , 30/09/2026
Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

21:55 , 30/09/2026
Bài đăng trồng 2 sào lúa chỉ lãi 35.000 đồng bỗng hút 2,5 triệu lượt xem: Nội dung thế nào?

Bài đăng trồng 2 sào lúa chỉ lãi 35.000 đồng bỗng hút 2,5 triệu lượt xem: Nội dung thế nào?

21:33 , 30/09/2026
Nghe cuộc gọi lạ, cụ bà SN 1957 cúp máy, lập tức trình báo công an

Nghe cuộc gọi lạ, cụ bà SN 1957 cúp máy, lập tức trình báo công an

21:06 , 30/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên