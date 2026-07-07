Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 8 triệu đồng đến tài khoản Techcombank của người phụ nữ ở TP Cần Thơ

Khoảng 11h30 ngày 10/6/2026, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (trú tại Tổ 5, khu vực Thới Long, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) phát hiện tài khoản Techcombank do bà quản lý cho chồng là ông Nguyễn Thanh Dũng bất ngờ nhận được 8 triệu đồng từ một tài khoản mang tên Phạm Thị Quỳnh Anh.

Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm, bà Nhung đã chủ động đến Công an phường Thới An Đông trình báo, đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh để hoàn trả lại số tiền cho chủ tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thới An Đông đã phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch. Kết quả xác minh cho thấy chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Phạm Thị Quỳnh Anh, thường trú tại số 4, ngõ 2E Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan và hướng dẫn các thủ tục cần thiết, đến khoảng 15h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung cùng chồng đã đến ngân hàng hoàn tất thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền 8 triệu đồng cho bà Phạm Thị Quỳnh Anh theo đúng quy định.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, bà Phạm Thị Quỳnh Anh bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình bà Nhung cũng như cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thới An Đông đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng, thuận lợi dù hai bên ở cách xa nhau.

Theo Công an phường Thới An Đông, hành động chủ động trình báo, phối hợp xác minh và hoàn trả tài sản cho người chuyển nhầm của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân. Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong công tác hỗ trợ, phục vụ người dân.

Qua vụ việc trên, Công an phường Thới An Đông khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để hạn chế những trường hợp chuyển nhầm đáng tiếc.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc bất ngờ nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, người dân nên chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công an TP Cần Thơ)