Công an điều tra vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng tại Đồng Nai

Bước đầu công an xác định, anh T.Q.H (36 tuổi) và vợ là N.T.H.H (34 tuổi), cùng ngụ tại phường Bảo Vinh (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đến sinh sống, mở Văn phòng bất động sản H.T.P và một số dây hụi để người dân địa phương và các nơi khác như huyện Long Thành, TP Long Khánh, TP Biên Hòa… cùng chơi. Hình thức chơi hụi là hụi tuần, hụi tháng.

Ngoài ra, vợ chồng anh T.Q.H còn mượn tiền của nhiều người để làm ăn.

Đến sáng 26/5, anh T.Q.H đăng bài trên mạng xã hội thông báo vỡ nợ, không còn khả năng hoàn tiền cho những người góp hụi. Ngay sau đó, nhiều người tham gia chơi hụi và cho vợ chồng anh T.Q.H mượn tiền đã đến Văn phòng bất động sản H.T.P đòi nợ.

Nhận được thông tin về việc người dân tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, Công an huyện Thống Nhất đã vào cuộc xác minh. Hiện tại, công an đã tiếp nhận đơn trình báo của gần 190 cá nhân với số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Công an huyện Thống Nhất khuyến cáo người dân nên tìm hiểu, theo dõi báo chí, các trang thông tin điện tử chính thống do cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý để có thông tin chính xác nhất bởi đang có hiện tượng, một số trang mạng xã hội đăng thông tin bịa đặt, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quyền của những người liên quan.

Công an huyện Thống Nhất đề nghị những người dân có liên quan sớm đến trình báo tại Công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) theo số điện thoại 02513964174 hoặc Công an huyện Thống Nhất theo số điện thoại 02513762865 để được hướng dẫn giải quyết. Khi đến trình báo, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ thể hiện việc chơi hụi hoặc cho vay (nếu có).