Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ từ phần mềm 'bẻ khóa'

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bản quyền phần mềm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường thanh tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi cài đặt, kích hoạt phần mềm trái phép.

Trong quá trình chuyển đổi số, hệ điều hành Windows, bộ ứng dụng Microsoft Office cùng nhiều phần mềm chuyên dụng đã trở thành công cụ làm việc thiết yếu của cơ quan, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tiết giảm chi phí, một số người có thói quen sử dụng các bản “bẻ khóa” như crack, keygen, patch hoặc những công cụ kích hoạt trôi nổi trên Internet.

Sử dụng phần mềm “bẻ khóa” có thể khiến máy tính và hệ thống nội bộ đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, những công cụ này thường can thiệp sâu vào nhân hệ điều hành. Đáng chú ý, việc yêu cầu người dùng tắt tường lửa hoặc phần mềm diệt virus trong quá trình cài đặt có thể tạo điều kiện để mã độc xâm nhập hệ thống.

Các loại mã độc như phần mềm gián điệp (spyware), mã độc tống tiền (ransomware) hoặc botnet có thể từ đó xâm nhập vào hệ thống nội bộ.

Hậu quả là các đơn vị có nguy cơ bị lộ lọt bí mật Nhà nước, mất dữ liệu tài chính, thông tin khách hàng và chịu thiệt hại kinh tế lớn.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, liên tiếp kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí và games quy mô lớn trên địa bàn Thủ đô.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt máy trạm và máy chủ được cài đặt, sử dụng hệ điều hành, phần mềm văn phòng không có bản quyền hợp pháp.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, chương trình máy tính là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

Các hành vi sao chép, phân phối hoặc đưa vào sử dụng phần mềm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu bị coi là xâm phạm bản quyền.

Khung pháp lý xử lý vi phạm bản quyền phần mềm hiện đã được quy định với nhiều hình thức.

Về xử lý hành chính và khắc phục hậu quả, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng; đồng thời buộc gỡ bỏ, xóa bỏ toàn bộ bản sao phần mềm vi phạm, nộp lại số lợi bất hợp pháp và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu.

Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, trong trường hợp đủ điều kiện, hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm còn có thể bị xử lý hình sự.

Nếu hành vi được thực hiện với quy mô thương mại, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Khung hình phạt đối với tội danh này có thể lên tới nhiều năm tù. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội, mức phạt tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng, kèm hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Trong thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh rà soát việc sử dụng phần mềm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cơ quan công an cho biết sẽ kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức cung cấp và phát tán phần mềm trái phép.

Công an TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bản quyền phần mềm, đồng thời chủ động kiểm soát việc cài đặt, sử dụng các phần mềm trên hệ thống máy tính.