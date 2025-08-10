Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

10-08-2025 - 14:55 PM | Sống

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm) đã tổ chức chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên”.

Clip NXH

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 1.

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm) đã diễn ra chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 2.

Điểm nhấn của sự kiện là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 3.

Cùng với đó là hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 4.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 5.

Hàng nghìn người dân và du khách đã có dịp chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật, xử lý tình huống thực tế đầy ấn tượng của lực lượng Công an nhân dân

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 6.

Các tiết mục võ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện nhiều tình huống giả định như khống chế đối tượng có hung khí, trấn áp đối tượng cướp giật, vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ...

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 7.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 8.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 9.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 10.

Mỗi động tác đều được thực hiện dứt khoát, chuẩn xác, thể hiện trình độ kỹ thuật cao và bản lĩnh vững vàng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 11.

Đặc biệt, phần phối hợp đồng đội trong các tình huống truy bắt tội phạm cho thấy sự nhịp nhàng, ăn ý giữa các chiến sĩ, phản ánh quá trình huấn luyện nghiêm ngặt và bài bản.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò- Ảnh 12.

“Ngày hội vì Thủ đô bình yên” là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

Theo Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học năm 2025 Nổi bật

Nhà không ai ở suốt hơn 1 năm vẫn nhận hoá đơn nước hơn 4,2 triệu đồng, gia chủ yêu cầu kiểm tra đồng hồ nước thì được thông báo: “Đang hoạt động bình thường”

Nhà không ai ở suốt hơn 1 năm vẫn nhận hoá đơn nước hơn 4,2 triệu đồng, gia chủ yêu cầu kiểm tra đồng hồ nước thì được thông báo: “Đang hoạt động bình thường” Nổi bật

Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

14:52 , 10/08/2025
4 kiểu uống cà phê bòn rút sức khỏe, khiến cơ thể “lão hoá không phanh” nhưng người càng trẻ càng thích làm

4 kiểu uống cà phê bòn rút sức khỏe, khiến cơ thể “lão hoá không phanh” nhưng người càng trẻ càng thích làm

14:05 , 10/08/2025
Đi công tác 5 ngày, người đàn ông trở về nhà mở cửa thấy cảnh tượng “lạnh hết sống lưng”

Đi công tác 5 ngày, người đàn ông trở về nhà mở cửa thấy cảnh tượng “lạnh hết sống lưng”

13:27 , 10/08/2025
Dự kiến điểm chuẩn các trường đại học top đầu phía Bắc 2025

Dự kiến điểm chuẩn các trường đại học top đầu phía Bắc 2025

13:22 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên