Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai

Công an TP Hà Nội tối 28/5/2026 đã ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong các ngày từ 29/5 đến 30/5/2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên"; Công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm đường và phân luồng giao thông cho các loại phương tiện.

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện

Từ 14h30’ đến 19h00’ ngày 29/5/2026, cấm triệt để các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục).

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Từ 14h30’ đến 23h00’ ngày 29/5/2026 và từ 06h00’ đến 10h00’ ngày 30/5/2026, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

Phân luồng, tổ chứng hướng đi cho các phương tiện

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc Thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc Thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai 3,... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc Thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam Thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2, vành đai 3,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo nội dung thông báo trên.

Yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.