Công an Hà Nội tìm cô gái 22 tuổi mất tích

Trưa 6/6, Công an Hà Nội phát thông báo, Công an xã An Khánh, huyện Hoài Đức vừa nhận được tin báo của gia đình chị Bùi Thị Hồng Phượng (22 tuổi; trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức) về việc chị đi khỏi nhà từ sáng ngày 3/6 đến nay chưa về.

Khi đi chị đi xe máy Wave màu trắng BKS 28N1-278.71.

Hình ảnh chị Bùi Thị Hồng Phượng do gia đình cung cấp. Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết hoặc nhìn thấy chị Phượng ở đâu xin báo cho gia đình theo số điện thoại 0352911397) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.