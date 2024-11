Công an Hà Nội truy tìm Phương Thị Hồng Nhung

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh, Công an quận Thanh Xuân xác định đối tượng liên quan là Phương Thị Hồng Nhung (SN 1982; HKTT: tổ 29 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Hiện chưa xác định được nơi ở hiện nay của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Phương Thị Hồng Nhung (Ảnh CAHN)

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0982958665), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.