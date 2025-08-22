Công an kêu gọi cựu thành viên HĐQT Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ra đầu thú

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Thái Thành Vinh (SN 1985, trú tại quận Tân Bình, TPHCM), nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, theo Quyết định phục hồi điều tra số 371/QĐ-CSKT-P2 ngày 22/2/2025. Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Thái Thành Vinh (SN 1985, trú tại quận Tân Bình, TP HCM), nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Bị can Thái Thành Vinh.

Căn cứ quy định pháp luật và Thông tư liên tịch số 05/2025, Cục Cảnh sát kinh tế kêu gọi bị can Thái Thành Vinh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng. Nếu hết thời hạn điều tra mà bị can không ra đầu thú, cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy tố, xét xử theo quy định.

Cục Cảnh sát kinh tế cũng đề nghị bất kỳ ai phát hiện bị can Thái Thành Vinh đều có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho Phòng 2, Cục Cảnh sát kinh tế (47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội). Điều tra viên phụ trách: Lưu Tiến Hưng, SĐT 0919.692.491.

