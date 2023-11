Công an khám nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình trong đêm

Quá trình khám xét ngôi nhà của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê nhà Thái Bình, cơ quan công an đã đo đạc, chụp ảnh lại 2 cánh cổng bằng gỗ sau đó lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời quản lý.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963), trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.



Các Quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình công bố các Quyết định và Lệnh đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Bộ Công an

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.



Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Công an khám xét nhà riêng của ông Lưu Bình Nhưỡng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ảnh: CAND

Theo thông tin của PLO, sau khi bắt ông Lưu Bình Nhưỡng và khám xét nơi ở của ông Nhưỡng ở Hà Nội, tối cùng ngày (14/11), công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tục khám xét ngôi nhà của gia đình ông Nhưỡng tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, Thái Bình.



Tại ngôi nhà này, sau khi khám xét, cơ quan điều tra đã đo đạc, chụp ảnh lại 2 cánh cổng bằng gỗ. Sau đó, lực lượng này đã lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời có trách nhiệm quản lý tài sản này.

Chia sẻ với PV báo Lao động, ông Lưu Văn Hoạch - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Dũng, cho biết: “Khoảng 21h20' tối 14/11, công an và viện kiểm sát về công an xã, sau đó đến nhà ông Nhưỡng. Tôi được mời đại diện chính quyền xã và cùng với đại diện cơ sở thôn Hà Lý chứng kiến việc đọc lệnh khám xét và thực hiện khám xét của lực lượng chức năng từ khoảng 21h30”.

Ngôi nhà ở quê Thái Bình của ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Vietnamnet





Cận cảnh cánh cổng bằng gỗ dẫn vào ngôi nhà được cơ quan chức năng đo đạc, chụp ảnh lại bàn giao cho chính quyền địa phương xã quản lý tạm thời. Ảnh: Báo Lao động

Theo ghi nhận của PV Vietnamnet, ngôi nhà ở quê của gia đình ông Nhưỡng đã đóng kín cửa. Hai cánh cổng dẫn vào nhà làm bằng gỗ, kích thước khoảng 3mx3m, phía trên cổng có dòng chữ “Ngũ phúc lâm môn” được khắc chạm cầu kỳ.