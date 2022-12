Công an khám xét một trung tâm đăng kiểm tại quận Bình Tân, TP HCM

Khoảng 15 giờ ngày 16-12, lực lượng Công an TP HCM, Cảnh sát Cơ động, CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Lực lượng công an phong toả trung tâm đăng kiểm ở quận Bình Tân

Trước đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V vẫn hoạt động bình thường. Quá trình khám xét diễn ra trong nhiều giờ. Lực lượng công an đã phong tỏa các hướng đi vào trung tâm và yêu cầu những người làm việc tại đây không được rời khỏi vị trí.



Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V - ảnh: N.T

Sau đó, một xe biển xanh rời khỏi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V. Những người liên quan cũng được công an lấy khai để phục vụ quá trình điều tra.



Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải, do ông N.N.S. (ngụ TP Thủ Đức) làm giám đốc, 2 phó giám đốc là ông N.H.Q. và T.H.T.

Theo cơ quan công an, việc khám xét trung tâm đăng kiểm này là để điều tra mở rộng vụ án Công an TP HCM vừa khởi tố 18 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (tỉnh Long an) và 50-15D (TP Thủ Đức) nhằm điều tra về hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.