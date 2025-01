Công an khám xét nhà đại gia xăng dầu DKC

Sáng 3/1, lực lượng công an đang kiểm tra, khám xét nhà bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức trên đường Ngô Đức Kế, TP Vinh (Nghệ An).

Theo quan sát của PV Báo điện tử VTC News, khoảng 11h30 trước nhà bà Chu Thị Thành có nhiều xe ô tô biển xanh và biển trắng. Nhiều chiến sĩ công an đứng ngoài vỉa hè, trước ngôi nhà 3 tầng. Bên trong có cảnh sát cơ động và lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Công an có mặt tại khu vực vực nhà đại gia xăng dầu DKC sáng 3/1.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nổi tiếng ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều năm liên tiếp là doanh nghiệp nộp thuế nhiều top đầu ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã nợ thuế với số lượng lớn.

Tháng 4/2024, Cục Thuế Nghệ An quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền gần 417 triệu đồng.