Công an khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế

Chiều 13/2, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin, lực lượng thuộc đơn vị đang thực hiện khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế (332 đường Điện Biên Phủ, TP Huế).

Công an đang có mặt để khám xét và làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục công an đang làm nhiệm vụ bên trong Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên - Huế. Việc hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm cũng bị tạm dừng và các phương tiện đem xe đến đăng kiểm được công an hướng dẫn quay về. 16h30 lực lượng công an vẫn đang tiếp tục thực hiện công việc khám xét.



Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt trong khu vực Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên - Huế để làm nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Thời gian qua, công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đã có hàng chục bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam. Hàng chục người bị khởi tố do liên quan đến đường dây nhận “lót tay” để bỏ qua lỗi của ô tô, trục lợi hàng chục tỷ đồng.



Cụ thể, tại TP.HCM, liên quan sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố tổng cộng 43 bị can về các tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”.

Đồng thời công an khám xét nhiều Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) ở TP.HCM và một số tỉnh, thành gồm: TTĐK 62 - 03D (Long An), TTĐK 71 - 02D (Bến Tre), TTĐK 83 - 02D (Sóc Trăng), TTĐK 66-02D (Đồng Tháp), TTĐK 63 - 03D (Tiền Giang) và các TTĐK ở TPHCM: TTĐK 50 - 15D (TP.Thủ Đức), TTĐK 50 - 07V (Q.Bình Tân), TTĐK 50 - 10D (H.Củ Chi), TTĐK 50 - 17D (H.Nhà Bè)...

Các phương tiện đến đăng kiểm xe đều được lực lượng công an hướng dẫn quay về. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Bước đầu, công an xác định có 12 trung tâm sai phạm liên quan việc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.



Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an TP.HCM sau khi đấu tranh, khám phá, làm rõ các sai phạm tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm.

Hiện công an đang tiếp tục làm việc và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế đang tạm đóng cửa.

Bên cạnh đó, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP.HCM phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng, truy xét làm rõ vụ án và tiếp tục xác minh, đấu tranh, phát hiện hành vi tương tự để xử lý theo quy định pháp luật.



Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an TP.HCM làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ để làm tốt công tác tham mưu.