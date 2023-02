Công an khám xét trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Video Công an khám xét Trụ sở Đăng kiểm xe cơ giới 3701S Nghệ An, mang nhiều tài liệu ra xe phục vụ điều tra.

Ngày 4/2, một cán bộ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an tỉnh này đang tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An 3701S ở số 72 đường Phan Bội Châu (TP. Vinh, Nghệ An).

Theo đó, trưa cùng ngày, nhiều cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã đến làm việc và thực hiện việc khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Đến gần 13h cùng ngày, việc khám xét hoàn tất.

Trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3701S Nghệ An nơi công an thực hiện việc khám xét.

Sau khi khám xét, cơ quan công an đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn, nhiều hộp đựng tài liệu. Một số phòng hồ sơ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Công an làm việc tại văn phòng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3701S Nghệ An.

Thời điểm công an thực hiện khám xét tại trụ sở, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm có mặt làm việc với công an và ký nhiều giấy tờ, biên bản liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Cán bộ công an làm việc tại văn phòng chính của trụ sở Đăng kiểm.

Các cán bộ công an làm việc bên trong văn phòng Trung tâm Đăng kiểm.

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ký các giấy tờ liên quan trong quá trình làm việc.

Công an mang ra xe nhiều tài liệu, các bộ máy tính đã được niêm phong để phục vụ điều tra.

