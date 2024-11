Công an khởi tố nhóm đối tượng làm giấy tờ giả cho người bị nợ xấu để vay ngân hàng, cam kết "bao bùng"

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố các bị can Đàm Đình Phú (SN: 1993; HKTT: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn Duy Thái (SN: 1997; HKTT: Đại Sơn, Tứ Ký, Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (SN: 1989; HKTT: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (SN: 1998; HKTT: Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Văn Quý (SN: 1993; HKTT: Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định) và Nguyễn Hữu Nam (SN: 1994; HKTT: Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội) cùng về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, có cả tình trạng làm giả con dấu và các tài liệu của lực lượng Công an và Quân đội. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an và Quân đội. Công an quận Đống Đa đã khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được các đối tượng liên quan gồm Đàm Đình Phú, Đoàn Duy Thái, Nguyễn Ngọc Lân, Đỗ Văn Hoàng, Nguyễn Hữu Nam, Phạm Văn Quý.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 7/2024, thông qua hội nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên mạng xã hội Facebook, Phú quen một đối tượng có thể làm giả được các giấy tờ giả trong ngành Công an và Quân đội để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay. Sau đó, Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu, “bao bùng”. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Giấy chứng minh Công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội. Sau khi các giấy tờ được làm giả hoàn tất, các đối tượng sẽ liên hệ nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền.

Đến khoảng cuối tháng 8/2024, Phú đã thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội và lôi kéo thêm Đoàn Duy Thái (là người trước đó đã được Phú làm hồ sơ vay tiền) về làm cùng. Thái có nhiệm vụ soạn thảo các văn bản như giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành Công an và Quân đội và tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ. Phú và Thái thay nhau ký giả các chữ ký của người có thẩm quyền. Quá trình thực hiện hành vi Phú cùng đồng bọn đã làm giả và sử dụng 07 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng.

Nhiều giấy tờ giả lực lượng Công an, Quân đội bị thu giữ

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra đồng thời củng cố tài liệu làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.