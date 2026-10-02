Công an khuyến cáo người dân làm ngay điều này trên VNeID

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an TP Hải Phòng vừa khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Theo cơ quan công an, thực tế hiện vẫn còn nhiều trường hợp công dân đã hoàn thành thủ tục đăng ký, được cấp tài khoản nhưng chưa kích hoạt, dẫn đến chưa thể khai thác đầy đủ các tiện ích mà danh tính điện tử mang lại.

Theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hải Phòng, "được cấp tài khoản" và "kích hoạt tài khoản" là hai bước hoàn toàn khác nhau. Việc được cấp tài khoản mới chỉ tạo lập danh tính điện tử trên hệ thống, còn để đưa tài khoản vào sử dụng, người dân phải tự thực hiện bước kích hoạt. Ví von một cách dễ hiểu, tài khoản đã cấp nhưng chưa kích hoạt cũng giống như có chìa khóa trong tay nhưng chưa bao giờ dùng đến.

Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Chỉ khi tài khoản được kích hoạt, người dân mới có thể đăng nhập VNeID, sử dụng danh tính điện tử cùng các thông tin, giấy tờ đã được tích hợp, đồng thời tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và nhiều giao dịch điện tử được kết nối trên hệ thống theo phạm vi, điều kiện và quy định hiện hành. Nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính có thể được thực hiện nhanh gọn hơn, giảm việc phải mang theo, xuất trình nhiều loại giấy tờ trong những trường hợp hệ thống đã được kết nối.

Cơ quan công an đề nghị công dân từ 14 tuổi trở lên đã được cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa kích hoạt cần chủ động thực hiện ngay theo các bước cơ bản sau:

Mở ứng dụng VNeID chính thức của Bộ Công an trên điện thoại.

Chọn chức năng "Kích hoạt tài khoản định danh điện tử".

Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại đã đăng ký.

Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại.

Thiết lập mật khẩu, passcode và thực hiện các yêu cầu bảo mật của ứng dụng.

Hoàn tất kích hoạt, đăng nhập VNeID và sử dụng các chức năng được cung cấp.

Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình kích hoạt, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan công an để được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo chỉ dẫn của người không rõ danh tính trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại.

Cùng với việc kích hoạt, Công an Hải Phòng đặc biệt lưu ý người dân phải bảo vệ chặt chẽ tài khoản định danh điện tử của mình. Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu kích hoạt, cập nhật hoặc xác minh thông tin VNeID, các đối tượng xấu có thể giả danh cán bộ công an, cơ quan nhà nước hoặc đơn vị hỗ trợ kỹ thuật để tiếp cận, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân.

Do đó, người dân không được cung cấp mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ thông tin bảo mật nào của tài khoản cho người khác. Đồng thời, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn không chính thống, không làm theo yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản với lý do "hỗ trợ kích hoạt VNeID". Khi có người tự xưng là cán bộ công an gọi điện, nhắn tin yêu cầu những việc trên, người dân cần dừng ngay thao tác và liên hệ cơ quan công an để xác minh.