Công an làm việc với Võ Văn Hùng SN 1982 để điều tra về số trứng vịt lộn trị giá 700 nghìn đồng

Ngày 26/10 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Diên Hồng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin, kèm theo đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi lén lút lấy trộm tài sản tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường.

Hình ảnh camera ghi nhận hai người di chuyển bằng xe máy đi trộm cắp vặt (Ảnh: Công an Gia Lai).

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, làm việc với bà N.T.T (SN 1974, chủ cửa hàng). Qua xác minh, xác định, khoảng 06h32' cùng ngày, cửa hàng của bà T bị kẻ gian lấy trộm 200 quả trứng vịt, trị giá khoảng 700 nghìn đồng.

Mặc dù giá trị tài sản bị chiếm đoạt không lớn, song với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, Công an phường Diên Hồng đã khẩn trương rà soát đối tượng, thu thập tài liệu, xác minh các thông tin liên quan.

Đến khoảng 18h00', lực lượng Công an phát hiện Võ Văn Hùng (SN 1982, trú phường Pleiku) và Dương Ngọc Phong (SN 1980, trú xã Mang Yang) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, 02 đối tượng khai nhận, sáng 24/10/2026, cả hai điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đến cửa hàng tại đường Hoàng Sa, nhận thấy không có người trông coi, Hùng đứng ngoài cảnh giới còn Phong đi vào lấy trộm 07 khay với tổng cộng 200 quả trứng vịt. Sau đó, cả hai mang số trứng trên đến khu vực chợ đường Hai Bà Trưng bán được 500.000 đồng và sử dụng hết số tiền vào mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, từ vụ trộm cắp tài sản có giá trị chỉ 700 nghìn đồng, bằng các biện pháp đấu tranh, khai thác mở rộng, Công an phường Diên Hồng tiếp tục làm rõ thêm 02 vụ trộm cắp tài sản gồm vụ trộm 05 chai nước yến, trị giá khoảng 250 nghìn đồng tại một tiệm thuốc tây trên đường Lê Đại Hành, phường Thống Nhất vào ngày 23/10 và trộm điện thoại di động iPhone 11, trị giá khoảng 07 triệu đồng tại khu vực chợ đêm đường Nguyễn Văn Linh, phường Diên Hồng vào ngày 24/9.

Qua xác minh nhân thân, Võ Văn Hùng là đối tượng có 04 tiền án, từng 03 lần chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, lần gần nhất vừa chấp hành xong vào tháng 4/2026. Dương Ngọc Phong cũng là đối tượng có 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2024.

Kết quả kiểm tra nhanh chất ma túy cho thấy cả 2 đối tượng đều dương tính với Heroin. Hiện Công an phường Diên Hồng đang tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.