Công an Lạng Sơn phong tỏa lối vào Trạm Quản lý thị trường số 4

30-11-2025 - 07:45 AM | Xã hội

Lực lượng chức năng xuất hiện tại khu An Ninh, nhiều xe ô tô biển xanh di chuyển vào sân trụ sở Trạm Quản lý thị trường số 4.

Chiều tối 29-11, hàng chục cảnh sát cùng nhiều xe biển xanh đã xuất hiện và phong tỏa khu vực Trạm Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Công an Lạng Sơn phong tỏa lối vào Trạm Quản lý thị trường số 4- Ảnh 1.

Cơ quan công an phong tỏa khu vực Trạm QLTT số 4 tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ảnh: Vietnamnet

Sự việc thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường thêm để đảm bảo trật tự. Cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, căng dây phong tỏa lối vào từ đường lớn giao với đường Chi Lăng.

Trước đó, ngày 28-11, công an cũng đã tới kiểm tra tại địa điểm này. Ghi nhận thực tế cho thấy cổng trụ sở đóng kín, một số phòng bên trong có dán giấy ở cánh cửa.

Liên quan đến sự việc trên, ông Cao Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng, xác nhận việc lực lượng công an tới làm việc có liên quan đến các thông tin trên mạng xã hội về ông Đ.V.S..

Được biết, ông Đ.V.S. từng giữ chức Phó đội trưởng Đội QLTT số 4. Ông S. đã nghỉ công tác từ ngày 1-3-2025.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

