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Công an lưu ý người dân không kết bạn Zalo, Facebook, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

| | Sống

Công an lưu ý người dân không kết bạn Zalo, Facebook, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tiền trong tài khoản qua các nền tảng Zalo, Facebook.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với hình thức giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, gửi hình ảnh giấy mời, đường link đăng ký trực tuyến hoặc yêu cầu cập nhật thông tin đất đai, căn cước, hồ sơ hành chính nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook… tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, thông báo người dân có hồ sơ cần bổ sung, cập nhật hoặc xác minh thông tin.

Hình ảnh do người dân cung cấp

Đối tượng gửi đường link giả mạo trang dịch vụ công, yêu cầu người dân nhập các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản…

Sau khi có được thông tin, đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hoặc ngân hàng, yêu cầu người dân đọc mã OTP, mã xác thực hoặc làm theo hướng dẫn trên điện thoại. Khi có mã OTP, các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các dấu hiệu nhận biết lừa đảo:

- Yêu cầu người dân truy cập các đường link lạ, không phải cổng thông tin chính thức.

- Thúc giục thực hiện ngay, đe dọa sẽ bị khóa hồ sơ, bị phạt hoặc mất quyền lợi nếu không làm theo.

- Yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không bấm vào các đường link lạ do người không quen biết gửi.

- Không nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng lên các trang web không rõ nguồn gốc.

- Khi nhận được giấy mời, thông báo liên quan đến thủ tục hành chính, cần liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng tại địa phương để kiểm tra, xác minh.

- Nếu đã lỡ cung cấp thông tin hoặc mã OTP, cần khóa tài khoản, báo ngay cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai

Kim Linh

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