Công an phát hiện Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng với quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian trinh sát, ngày 2-2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra hành chính xe bán tải do Trần Phương Vũ (SN 1995; ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, khi xe này đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25, 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1 và 20 lít phân bón lá DOTA KALI40. Tại thời điểm làm việc, Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa.

Các sản phẩm phân bón giả được công ty của Nguyễn Văn Thiệt sản xuất



Vũ khai nhận số phân bón này do Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, chuẩn bị giao cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở xã Thạnh Hoà, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm, gồm hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (SN 1993; ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) và Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Nguyễn Văn Thiệt làm chủ sở hữu.

Lực lượng chức năng thu hồi thêm tổng cộng 4.598 kg phân bón và 1.335 lít phân bón các loại tại một số cửa hàng vật tư nông nghiệp ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, cùng nhiều hồ sơ, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,8 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Thiệt thành lập 4 công ty để tổ chức sản xuất, buôn bán phân bón giả từ tháng 4-2025 đến nay

Quá trình xác minh cho thấy Thiệt đã thành lập 4 công ty để tổ chức sản xuất, buôn bán phân bón giả từ tháng 4-2025 đến nay. Dù để vợ là Triệu đứng tên giám đốc một số doanh nghiệp, nhưng Thiệt là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các công ty này chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đồng thời không được các đơn vị sở hữu thương hiệu ủy quyền gia công, đóng gói sản phẩm.