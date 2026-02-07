Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phát hiện Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả

07-02-2026 - 19:00 PM | Thị trường

Từ việc kiểm tra một xe vận chuyển hàng hóa, Công an TP Cần Thơ lần ra đường dây sản xuất phân bón giả của Công ty Ba Con Sư Tử.

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng với quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian trinh sát, ngày 2-2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra hành chính xe bán tải do Trần Phương Vũ (SN 1995; ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, khi xe này đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25, 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1 và 20 lít phân bón lá DOTA KALI40. Tại thời điểm làm việc, Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa.

Công an TP Cần Thơ triệt phá Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả - Ảnh 1.

Công an TP Cần Thơ triệt phá Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả - Ảnh 2.

Các sản phẩm phân bón giả được công ty của Nguyễn Văn Thiệt sản xuất

Vũ khai nhận số phân bón này do Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, chuẩn bị giao cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở xã Thạnh Hoà, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm, gồm hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (SN 1993; ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) và Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Nguyễn Văn Thiệt làm chủ sở hữu.

Lực lượng chức năng thu hồi thêm tổng cộng 4.598 kg phân bón và 1.335 lít phân bón các loại tại một số cửa hàng vật tư nông nghiệp ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, cùng nhiều hồ sơ, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,8 tỉ đồng.

Công an TP Cần Thơ triệt phá Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Thiệt thành lập 4 công ty để tổ chức sản xuất, buôn bán phân bón giả từ tháng 4-2025 đến nay

Quá trình xác minh cho thấy Thiệt đã thành lập 4 công ty để tổ chức sản xuất, buôn bán phân bón giả từ tháng 4-2025 đến nay. Dù để vợ là Triệu đứng tên giám đốc một số doanh nghiệp, nhưng Thiệt là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các công ty này chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đồng thời không được các đơn vị sở hữu thương hiệu ủy quyền gia công, đóng gói sản phẩm.

Cứ 32 tiếng lại có một tàu LNG Nga cập cảng EU

Theo CA LINH

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thuế Mỹ siết chặt, 'vàng đen' của Việt Nam vẫn lập kỷ lục hơn 2 tỷ USD, các doanh nghiệp xuất khẩu tăng trưởng hàng nghìn %

Thuế Mỹ siết chặt, 'vàng đen' của Việt Nam vẫn lập kỷ lục hơn 2 tỷ USD, các doanh nghiệp xuất khẩu tăng trưởng hàng nghìn % Nổi bật

Lỗ nặng vì làm xe điện, hãng ô tô nổi tiếng ‘đốt’ 26 tỷ USD để quay về làm xe xăng, tân CEO thừa nhận sai lầm

Lỗ nặng vì làm xe điện, hãng ô tô nổi tiếng ‘đốt’ 26 tỷ USD để quay về làm xe xăng, tân CEO thừa nhận sai lầm Nổi bật

Người vận chuyển đào quất 'hái ra tiền' dịp Tết

Người vận chuyển đào quất 'hái ra tiền' dịp Tết

18:25 , 07/02/2026
Hoa Tết vào vụ, chợ hoa xuân rộn ràng

Hoa Tết vào vụ, chợ hoa xuân rộn ràng

16:12 , 07/02/2026
Giá heo hơi hôm nay, 7-2: Bất ngờ với giá thịt heo 1 tuần trước Tết

Giá heo hơi hôm nay, 7-2: Bất ngờ với giá thịt heo 1 tuần trước Tết

14:28 , 07/02/2026
Mazda CX-3 dừng sản xuất tại quê nhà: Số phận xe lắp ở Việt Nam là ẩn số?

Mazda CX-3 dừng sản xuất tại quê nhà: Số phận xe lắp ở Việt Nam là ẩn số?

13:48 , 07/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên