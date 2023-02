Công an Quảng Nam điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Ngày 22-2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động thượng tá Trần Quang Thái, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Quế Sơn; điều động thượng tá Nguyễn Kim Long, Trưởng Công an huyện Quế Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Thượng tá Trần Quang Thái (bìa phải) và thượng tá Nguyễn Kim Long được điều động nhận nhiệm vụ mới Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Trung Nam, Phó trưởng Công an huyện Bắc Trà My giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, thay thượng tá Phan Thanh Tuấn nghỉ hưu.



Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định điều động thượng tá Huỳnh Văn Công, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh; điều động thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương

Điều động thượng tá Mai Văn Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ; điều động thượng tá Nguyễn Duy Phương, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ.



Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh.