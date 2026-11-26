Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 21/11 vừa qua, Công an xã Khánh Hưng tiếp nhận trình báo của một công dân về việc chuyển nhầm số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Theo nội dung trình báo, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, người dân đã thực hiện 3 giao dịch liên tiếp với số tiền lần lượt là 400 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng, vào tài khoản ngân hàng không đúng người thụ hưởng. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đến Công an xã Khánh Hưng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và phối hợp giải quyết.

Cán bộ Công an xã Khánh Hưng hướng dẫn, hỗ trợ người dân xác minh giao dịch chuyển nhầm tiền. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Hưng đã tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến tài khoản nhận tiền, xác định địa bàn cư trú của người đứng tên tài khoản tại xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở đó, Công an xã Khánh Hưng đã chủ động trao đổi, gửi công văn đề nghị Công an xã Tân Hà Lâm Hà phối hợp xác minh, mời người có liên quan làm việc. Kết quả, ông N.Q.N., sinh năm 1980, đã hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh ban đầu và chủ động phối hợp với Công an địa phương khác thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã Khánh Hưng trong công tác tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Qua vụ việc, Công an xã Khánh Hưng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Mỗi vụ việc được tiếp nhận, mỗi khó khăn của người dân được quan tâm giải quyết là một hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.