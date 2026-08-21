Công an sẽ điều tra các giao dịch chuyển tiền có liên quan nội dung như sau

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 20/8/2026 cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng, đặc biệt là nền tảng Facebook, xuất hiện nhiều tài khoản, fanpage giả mạo các thương hiệu, nhãn hàng nổi tiếng để tổ chức các chương trình như “tri ân khách hàng”, “vòng quay may mắn”, “nhận quà miễn phí”, “làm nhiệm vụ nhận thưởng”... nhằm tạo lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia rồi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường lập fanpage, tài khoản Facebook có tên, hình ảnh, logo và giao diện tương tự trang chính thức của các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín. Sau đó, đăng tải thông tin về các chương trình tặng quà, khuyến mại hoặc thông báo người dùng “may mắn trúng thưởng” để thu hút sự chú ý.

Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Khi người dân tương tác hoặc đăng ký tham gia, các đối tượng sẽ hướng dẫn thực hiện một số “nhiệm vụ” như nhấn thích, chia sẻ bài viết, kết bạn với tài khoản được chỉ định hoặc tham gia các nhóm kín. Ban đầu, đối tượng có thể yêu cầu nạn nhân thực hiện những giao dịch với số tiền nhỏ, đồng thời cam kết sẽ hoàn tiền và nhận được phần thưởng có giá trị cao hơn nhằm tạo lòng tin.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng bắt đầu yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như “xác minh tài khoản”, “kích hoạt phần thưởng”, “nâng cấp tài khoản”, “sai cú pháp”, “đóng thuế” hoặc “xác minh lần hai”. Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lại đưa ra một lý do khác để yêu cầu chuyển thêm. Khi nhận thấy nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc nghi ngờ bị lừa, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản, xóa nhóm hoặc các nội dung trao đổi để che giấu dấu vết.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn đưa nạn nhân vào những nhóm cộng đồng được lập sẵn, trong đó liên tục đăng tải hình ảnh, tin nhắn giả về việc “đã nhận được hàng”, “đã được hoàn tiền”, “đã nhận thưởng thành công”. Việc này nhằm tạo hiệu ứng đám đông, đánh vào tâm lý ham quà, ham lợi và thúc đẩy nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng vẫn có nguy cơ khiến người dân sập bẫy do các đối tượng liên tục thay đổi cách thức tiếp cận, xây dựng kịch bản tinh vi và đánh trúng tâm lý muốn nhận quà, trúng thưởng hoặc kiếm tiền nhanh của nạn nhân.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ để nhận quà, nhận thưởng hoặc thực hiện nhiệm vụ; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua mạng xã hội.

Không tin và làm theo các thông báo trúng thưởng, nhận quà, nhận tiền hoặc “làm nhiệm vụ nhận thưởng” từ các tài khoản, fanpage không rõ nguồn gốc.

Kiểm tra kỹ tên fanpage, tài khoản, đường dẫn và thông tin chương trình trước khi tham gia. Đặc biệt, cần cảnh giác với các chương trình yêu cầu chuyển tiền trước để được nhận quà hoặc hoàn tiền.

Không tham gia, tương tác hoặc tiếp tục thực hiện các yêu cầu khi nhận thấy dấu hiệu bất thường; đồng thời lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường dẫn, thông tin tài khoản và chứng từ giao dịch nếu đã chuyển tiền.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không để lòng tham hoặc tâm lý ham quà, ham lợi khiến bản thân trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Mỗi người dân cần chủ động cập nhật thông tin, nhận diện thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và chia sẻ cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng phòng ngừa, bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk