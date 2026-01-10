Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án "Rửa tiền"

Ngày 15/9 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Rửa tiền" xảy ra năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can gồm: Nguyễn Tiễn Long (sinh năm 1994, trú tại xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh), Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh), Tạ Vũ Minh Duy (sinh năm 1994, trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 2000, trú tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng đã sã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của bản thân để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua hình thức thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp theo yêu cầu của các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Rửa tiền" nêu trên thì liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điều tra viên Phạm Tú Anh, số điện thoại: 0966.639.569.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, theo thông tin được đăng tải trên báo Đắk Lắk, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng.

Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt.

Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Mức xử phạt đối với hành vi mua, bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Ngoài ra, đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Nghị định số 340 của Chính phủ quy định mức phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với trường hợp liên quan từ 01 đến dưới 10 tài khoản và từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với trường hợp từ 10 tài khoản trở lên, cùng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đứng tên mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc các thông tin bảo mật liên quan cho bất kỳ người nào.

Không vì lợi ích trước mắt mà trở thành người cung cấp "công cụ" cho tội phạm hoặc tự đặt mình vào nguy cơ liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Khi nhận được lời mời chào mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, người dân cần cảnh giác, không làm theo hướng dẫn và chủ động thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng chính là bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và tránh vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.