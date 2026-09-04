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Công an sẽ xác minh nếu phát hiện chủ tài khoản ngân hàng có hành vi như sau

| | Sống

Công an sẽ xác minh nếu phát hiện chủ tài khoản ngân hàng có hành vi như sau

Sau khi tiến hành xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt một người đàn ông số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.

Ngày 31/8 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thanh toán.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một trường hợp có hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định xử phạt một cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh.

Công an sẽ xác minh nếu phát hiện chủ tài khoản ngân hàng có hành vi như sau- Ảnh 1.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế lập biên bản vi phạm hành chính (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Người vi phạm là ông N.T.T (SN 1996) thường trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, bị xử phạt số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.

Qua làm việc với cơ quan Công an, ông N.T.T đã nhận thức được hành vi vi phạm và những hậu quả có thể phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán đứng tên mình; cam kết không tái phạm và chấp hành Quyết định xử phạt.

Trong quá trình làm việc, người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Đừng nghĩ "cho mượn tài khoản một lần không sao"

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản thanh toán của mình cho người khác sử dụng.

Các tài khoản này có thể bị các đối tượng lợi dụng để nhận, chuyển dòng tiền liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu nguồn gốc tiền do vi phạm pháp luật mà có hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an sẽ xác minh nếu phát hiện chủ tài khoản ngân hàng có hành vi như sau- Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Người dân cần hiểu rằng tài khoản thanh toán đứng tên mình khi được sử dụng vào các giao dịch bất thường có thể khiến chính chủ phải giải trình và có thể bị xử lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật.

Không vì một khoản tiền công trước mắt mà cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng tài khoản thanh toán. Không mua bán, không đứng tên hộ, không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác.

Khi phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị người khác lợi dụng, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Một hành động tưởng như đơn giản có thể kéo theo những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Mỗi người dân hãy sử dụng tài khoản thanh toán đúng mục đích, đúng quy định và chủ động bảo vệ thông tin, tài sản của chính mình.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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