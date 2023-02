Công an Thanh Hoá thông tin vụ người phụ nữ chửi bới, cản trở CSGT

Cụ thể, sự việc xảy ra lúc 11h20 ngày 16/2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, thuộc địa phận thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hoá).

Tại thời điểm trên, tổ công tác Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Bá Thước gồm 6 người, do đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1998, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị Lan biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình đại uý Bùi Tuấn Quý lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân (SN 1979, là mẹ chồng của Lan, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lan nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người trong Tổ công tác.

Nguyễn Thị Ngân (ảnh cắt từ clip) và lúc tại cơ quan công an

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Nguyễn Thị Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, dùng tay đánh lực lượng đang thi hành nhiệm vụ nên đã bị tổ công tác khống chế.



Sau khi bị khống chế, Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã lập biên bản đối với Nguyễn Thị Ngân về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, bàn giao hồ sơ, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngân, phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hoá đưa ra cảnh báo lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Người dân không vì hành động bột phát, thiếu suy nghĩ mà có hành vi cản trở, chống đối lại lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, từ đó phải nhận hậu quả pháp lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.