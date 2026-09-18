Công an thông báo: 603 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa công bố thông tin về các phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện trong thời gian từ ngày 12/7/2026 đến 15/9/2026. Bằng hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện 603 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Danh sách chi tiết 603 phương tiện vi phạm được công khai để người dân tra cứu và thực hiện việc xử lý theo quy định của pháp luật như sau:

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Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi