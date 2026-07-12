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Công an thông báo đến tất cả người dân nhận được tin nhắn SMS có nội dung sau

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Công an thông báo đến tất cả người dân nhận được tin nhắn SMS có nội dung sau

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, nhiều người dân liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Tin nhắn này có nội dung như "Tài khoản có dư...", "Nạp đầu 188 nhận ngay 376"... kèm theo các đường link không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng cảnh báo đây được xác định là một trong những thủ đoạn lừa đảo nhằm dụ người dùng truy cập vào website độc hại hoặc chiếm đoạt tài sản.

Người dân có thể nhận biết các tin nhắn này thông qua một số dấu hiệu. Trước hết, tin nhắn được gửi từ số điện thoại lạ, không phải tên định danh của ngân hàng hoặc các tổ chức hợp pháp. Nội dung thường chứa các đường link có tên miền lạ như "ud23", "ug96", không phải tên miền chính thức của ngân hàng hay doanh nghiệp uy tín.

Hình ảnh do người dân cung cấp

Bên cạnh đó, các đối tượng thường sử dụng những thông điệp như "Tài khoản có dư 378k!", "Nạp đầu 188 nhận ngay 376!", thông báo trúng thưởng hoặc tài khoản được cộng tiền để đánh vào tâm lý tò mò của người nhận. Chiêu thức khuyến mại theo kiểu "nạp ít - nhận nhiều" cũng là hình thức phổ biến nhằm dụ người dùng truy cập các website trái phép hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mục đích của các đối tượng là đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng; dụ nạn nhân nạp tiền với lời hứa nhận thưởng lớn rồi chiếm đoạt tài sản; hoặc cài đặt mã độc vào điện thoại thông qua các đường link không rõ nguồn gốc.

Hình ảnh do người dân cung cấp

Để phòng tránh, người dân được khuyến cáo không bấm vào các đường link trong tin nhắn lạ; không đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử theo yêu cầu của các website không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền để "kích hoạt tài khoản", "nhận thưởng" hay "xác minh giao dịch"; đồng thời tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Mọi giao dịch chỉ nên thực hiện trên website hoặc ứng dụng chính thức của ngân hàng và các doanh nghiệp uy tín.

Khi phát hiện các tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân nên xóa ngay tin nhắn, chặn số điện thoại gửi đến và thông báo cho cơ quan Công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ đã trở thành nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Gia Lai﻿

Kim Linh

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