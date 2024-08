Công an thông báo tìm người liên quan đường dây tiền ảo nghìn tỉ Cashback Pro

Liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng, Công an thành phố Hà Nội cho biết:

Các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì chủ động đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Liên hệ đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, số điện thoại 0912.100.325.

Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: CAND)

Trước đó, ngày 25/06/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: Thân Văn Thoại (SN 1984; tên gọi khác: Thân Ninh Hoài; Phó Tổng giám đốc Công ty BBA; nơi ĐKHKTT: Xóm Chùa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2815A West Point 3.

Và các đồng phạm gồm: Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội);

Vũ Thị Minh Hà (SN 1983; nơi ở hiện tại: Số 35, ngõ 71, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA);

Vũ Phong (SN 1972; nơi ĐKTT: Tổ 18D, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2212, Tòa C3, Chung cư The Capital, 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA);

Lê Thị Xiềm (SN 1969; nơi ở hiện tại: Căn hộ 12A05, chung cư The Park Home, KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA);

Đinh Văn Tuệ (SN 1978; nơi ở hiện tại: Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA);

Phạm Thị Yến (SN 1986; nơi ở hiện tại: Phòng 2807, Tòa Đông, chung cư Học viện Quốc phòng, Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA);

Hoàng Thị Tuyến (SN 1969; Nơi ĐKTT: Phòng 412C7, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 3309, Tòa E, chung cư Muberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội);

Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1986; nơi ở hiện tại: Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Bước đầu, cơ quan công an xác định, cả 8 bị can đều vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 2 điều 217a Bộ luật Hình sự, với phương thức, thủ đoạn là vận hành, kinh doanh phát triển đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip.



Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo, đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CashBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp. Mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.

Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng là "thủ lĩnh", "lãnh đạo", các nhánh gồm: Vũ Phong, Đinh Văn Tuệ, Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại đã thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo, quảng bá. Mặc dù Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu và Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng tiền CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip.

Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu tư như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong Speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng tiền ảo nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000 USD – 100.000 USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia.