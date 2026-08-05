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Công an thu giữ 46 triệu đồng trong một căn nhà, xác định Phùng Thị Thắm và 5 người có liên quan

| | Xã hội

Trong quá trình kiểm tra hành chính tại một nhà dân, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc.

Ngày 4/8, Công an TP Hà Nội thông tin, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, ngày 28/7, Công an xã Đoài Phương đã kiểm tra hành chính, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi liêng được, thua bằng tiền tại nhà riêng của chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1970; trú tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương).

Công an thu giữ 46 triệu đồng trong một căn nhà, xác định Phùng Thị Thắm cùng 5 người có liên quan - Ảnh 1.

Các đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt quả tang cùng trú tại TP Hà Nội gồm: Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1993; trú tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương); Bùi Văn Quyền (sinh năm 1993; trú tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương); Phùng Thị Thắm (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú tại 123B Thụy Khuê, phường Tây Hồ; nơi ở hiện tại: thôn La Thành, xã Đoài Phương); và Nguyễn Văn Cư (sinh năm 1989; trú tại thôn Vạn Thắng 1, xã Cổ Đô) và Ngô Văn Tiến (sinh năm 1988; trú tại xã Xuân Cầm, tỉnh Bắc Ninh).

Tại hiện trường, Công an xã Đoài Phương đã thu giữ tang vật liên quan gồm hơn 46 triệu đồng tiền mặt và 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá là công cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Hiện Công an xã Đoài Phương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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