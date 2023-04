Công an thu giữ hồ sơ một số cơ sở F88 tại Bình Dương

Sáng 28-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động, thượng tá Hà Minh Thắng- Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra, thu giữ hồ sơ một số chi nhánh F88 trên địa bàn.

"Công an tiến hành thu giữ hồ sơ của 5 cơ sở F88 trên địa bàn, trong đó 4 cơ sở do Công an TP Thủ Dầu Một thực hiện và 1 cơ sở do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thực hiện"- thượng tá Thắng thông tin.

Một cơ sở F88 có 2 mặt tiền trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn và Huỳnh Văn Lũy thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một sáng 28-4 đã đóng cửa

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết việc đồng loạt kiểm tra các chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88 trên toàn tỉnh thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, bước đầu chỉ mới chỉ thu giữ hồ sơ, chưa có kết luận gì.

Được biết, trong sáng nay, các điểm giao dịch F88 này đã tạm ngưng hoạt động.

Mới đây, ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các chi nhánh thuộc F88 trên địa bàn.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính 11 cơ sở với các lỗi vi phạm như lập hồ sơ quản lý, lưu trữ không đầy đủ; sử dụng người chưa có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC, cứu hộ cứu nạn; không xây dựng hoặc sử dụng phương án PCCC, cứu nạn, cứu hộ chưa được phê duyệt theo quy định của pháp luật; tài sản cầm cố không có tại kho, bãi...