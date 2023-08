Công an tìm khách hàng mua Dự án "ma" 60ha Hồ Tràm Riverside

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, họ đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm liên quan đến khu đất được cho là dự án Hồ Tràm Riverside tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).



Theo Cơ quan CSĐT, để có cơ sở giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, những người đã có hoạt động mua bán, giao dịch, đầu từ, góp vốn và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "Hồ Tràm Riverside" cần đến đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, địa chỉ: QL55, KP Thạnh Sơn, TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT để trình báo, làm rõ vụ việc.



Khi đến liên hệ làm việc khách hàng cần mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, giao dịch, đầu tư, góp vốn… Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cá nhân nào đến làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Hậu quả, thiệt hại về sau, Cơ quan CSĐT hoàn toàn không chịu trách nhiệm.



Được biết, Dự án "ma" Hồ Tràm Riverside được quảng cáo có diện tích rộng 60ha gồm có 586 nền đất. Đây được xem là dự án đất nền biệt thự, nhà liền kế nghỉ dưỡng đẳng cấp trong tương lai trên địa bàn tỉnh, có vị trí đẹp tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 55, nằm ven bờ biển đẹp, nguyên sơ của khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. Đặc biệt, giá rao bán chỉ tầm 7 triệu đồng/m2, một mức giá thấp so với mặt bằng thị trường bất động sản ở khu vực này thời điểm năm 2020.

Tuy nhiên, trên thực tế Khu đất trên là của ông Nguyễn Quốc Vinh, trú tại quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Khu đất này là đất nuôi trồng thủy sản, chủ khu đất vẫn chưa chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở.



Điều đáng nói là không chỉ tự ý lập ra dự án "ảo" với tên gọi Hồ Tràm Riverside, phân lô trên giấy, chủ khu đất còn thực hiện hành vi san ủi mặt bằng, làm đường trên đất. Sau đó phân lô, giao cho nhiều công ty bất động sản tham gia môi giới.



Thời điểm năm 2020, UBND Huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo Công an huyện, các phòng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm việc rao bán dự án Hồ Tràm Riverside trên các trang mạng xã hội khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại khu đất trên. Đồng thời giao trách nhiệm cho UBND xã Phước Thuận, các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ hồ sơ pháp lý của chủ sử dụng khu đất diện tích khoảng 60ha thuộc ấp Gò Cát, xã Phước Thuận. Tổ chức kiểm tra, rà soát các phản ánh về đất đai, xây dựng, hình thành đường giao thông, san lấp mặt bằng tại khu đất trên do ông Nguyễn Quốc Vinh làm chủ để làm cơ sở xử lý vi phạm theo quy định.

Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Vinh của UBND huyện Xuyên Mộc. (Ảnh Internet)

Tháng 5/2020, UBND huyện Xuyên Mộc ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quốc Vinh về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Cho tới thời điểm hiện tại khu đất vẫn đang bị bỏ hoang.