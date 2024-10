Công an tìm người bị nhóm giả danh nhân viên ngân hàng ACB lừa đảo

Ảnh minh họa

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ ngày 06/8/2024 đến ngày 22/8/2024 tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1998) và Dương Thị Hoài Anh (sinh năm 2000) cùng trú tại Thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo ảo giả danh là nhân viên Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) để đăng các bài viết quảng cáo cho vay tiền online với lãi suất thấp, không cần thế chấp, không thẩm định, cam kết giải ngân nhanh để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền.

Khi có người liên hệ hỏi vay tiền, các đối tượng sẽ tư vấn, làm giả “Hợp đồng vay vốn tiêu dùng” rồi chụp ảnh gửi cho người có nhu cầu vay để tạo lòng tin. Quá trình trao đổi, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải chuyển trước các khoản phí gồm: Phí hồ sơ, phí bảo hiểm, phí giải ngân,... đến khi người vay không còn tiền để chuyển và phát hiện bị lừa thì các đối tượng sẽ chặn mọi liên lạc.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng: Tài khoản Facebook ảo "Trần Anh Dũng", tài khoản Zalo "Việt Anh" được đổi tên thành "Võ Hồng Liên" có số điện thoại đăng ký là: 0921.549.500, tài khoản Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu số: 3929683, tên chủ tài khoản: NGUYEN TUNG QUAN.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án đảm bảo khách quan, toàn diện, triệt để, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm thông báo tìm người bị hại của vụ án trên. Nếu ai là người bị hại trong vụ án chưa được Cơ quan chức năng xem xét giải quyết thì liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo địa chỉ: Tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, số điện thoại: 02263.880.322 để trình báo trước ngày 31/10/2024.

Nếu đến hết ngày 31/10/2024, người bị hại không đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trình báo thì Cơ quan điều tra sẽ không xem xét giải quyết trong vụ án này.