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Công an tìm người từng gửi tiền tiết kiệm cho nữ Phó Giám đốc ngân hàng Nguyễn Thị Vân SN 1987

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Công an tìm người từng gửi tiền tiết kiệm cho nữ Phó Giám đốc ngân hàng Nguyễn Thị Vân SN 1987

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan có giao dịch gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi, vay, huy động vốn hoặc các hình thức khác với Nguyễn Thị Vân dưới danh nghĩa, chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp làm việc theo quy định.

Theo Báo Thanh Hoá, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2026 tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 791/QĐ-CSKT (Đ2) ngày 20/8/2026.

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can số 2537/QĐ-CSKT (Đ2) và Lệnh bắt bị can để tạm giam số 6019/LB-CSKT (Đ2) đối với Nguyễn Thị Vân, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Theo thông báo, quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1987, trú tại số 02A-308 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đã lợi dụng danh nghĩa Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại ngân hàng.

Nguyễn Thị Vân không hạch toán số tiền khách hàng gửi tiết kiệm vào hệ thống của ngân hàng mà lập sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi; sử dụng chữ ký của Phó Giám đốc và con dấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa nhằm làm cho người giao tiền tin tưởng đây là khoản tiền gửi tại ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ những người bị hại và số tiền Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan có giao dịch gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi, vay, huy động vốn hoặc các hình thức khác với Nguyễn Thị Vân dưới danh nghĩa, chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp làm việc theo quy định.

Nơi tiếp nhận thông tin, tài liệu: Cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin liên hệ: Điều tra viên thụ lý Trần Đăng Nam, số điện thoại 0911.539.999.

Đức Huy

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
tiết kiệm

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