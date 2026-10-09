Công an tìm thấy nam thanh niên SN 2006 bị truy tìm trong vụ án lừa đảo tại TPHCM

Vừa qua, trong quá trình rà soát, quản lý cư trú và địa bàn, Công an xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh đã phát hiện Ngô Bảo Duy (sinh năm 2006, trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô) có Quyết định truy tìm người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tháng 10/2025 tại phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến hành khai thác, xác minh nhanh, Công an xã Hoành Mô bước đầu làm rõ một số tình tiết đáng chú ý. Theo lời khai của Duy, do không có việc làm, đối tượng tìm kiếm việc làm trên mạng và sau đó bị các đối tượng dụ dỗ sang Campuchia.

Tại đây, Duy được đưa vào 01 đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng khai đã giao tài khoản ngân hàng chính chủ cho các đối tượng trong đường dây sử dụng để tiếp nhận tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Khi thực hiện giao dịch rút tiền, Duy trực tiếp xác thực bằng khuôn mặt theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an xã Hoành Mô hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xác minh. Ảnh: CA Quảng Ninh

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan Công an xác định Duy có liên quan đến vụ án đang được điều tra và thuộc diện cần truy tìm. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Hoành Mô đã chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức bàn giao Ngô Bảo Duy để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an