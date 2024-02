Công an tỉnh An Giang có 2 lãnh đạo mới

Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, được sự uỷ quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang đã thông báo và công bố các quyết định: Điều động Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); điều động Đại tá Nguyễn Thế Hải (50 tuổi, quê Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) - Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Lãnh đạo Công an An Giang cũng trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Thanh Lâm (47 tuổi, quê huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an An Giang), giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm,

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Lê Hồng Quang chúc mừng và mong muốn trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Thế Hải và thượng tá Huỳnh Thanh Lâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...