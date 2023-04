Công an tỉnh Long An lên tiếng về việc thiếu tá CSGT và 2 người bị tông chết

Liên quan đến vụ ôtô bán tải nghi chở hàng cấm tông chết 1 thiếu tá CSGT và 2 công nhân, tối 22-4, có thông tin từ báo chí về việc cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét trên xe và nơi ở của 2 nghi can, qua đó thu giữ nhiều ma túy.

Tuy nhiên, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết công an tỉnh chưa có thông tin chính thức về vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành xác minh làm rõ và vẫn chưa khởi tố.

Clip CSGT và 2 người dân bị xe bán tải tông tử vong

"Sáng mai (23-4), tôi sẽ họp cùng với các phòng ban nghiệp vụ rồi sẽ có thông tin về vụ việc" – Đại tá Lâm Minh Hồng thông tin.

Như đã thông tin, chiều 21-4, phát hiện ôtô bán tải mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP HCM, có nhiều biểu hiện khả nghi nên lực lượng CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cùng 2 công nhân đang lưu thông trên đường đã tử vong. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng đi trên xe bán tải. Danh tính 2 đối tượng này chưa được tiết lộ.

Ngày 22-4, lãnh đạo Cục CSGT, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến viếng tang lễ các nạn nhân; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.