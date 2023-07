Công an TP HCM bắt khẩn cấp Khanh "Super"

Chiều 10-7, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp của công an cùng cấp đối với Phan Công Khanh (SN 1994, tức Khanh "Super", quê tỉnh Bến Tre) về hành vi lạm dụng tín nhiệm tài sản.



Tháng 6-2023, Phan Công Khanh khai trương showroom ô tô tại quận 1. Phan Công Khanh có mối quan hệ khá thân thiết với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cầu thủ.

Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Công an TP HCM bắt khẩn cấp do Phan Công Khanh bị tố cáo liên quan số tiền hàng chục tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP HCM mở rộng điều tra.

Phan Công Khanh

Khanh "Super" được biết đến như một tay chơi siêu xe bậc nhất ở TP HCM. Phan Công Khanh là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Supper. Công ty này được thành lập đầu năm 2020, có trụ sở tại huyện Bình Chánh (TP HCM).

Phan Công Khanh từng được biết đến là "vua bóng chuyền phủi", có chiều cao gần 1m8, được chú ý trong các giải đấu bóng chuyền phủi. Sau đó, Phan Công Khanh bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp và gia nhập CLB TP HCM.

Trong gian đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Phan Công Khanh đã bị chấn thương nặng. Sau ca phẫu thuật, Phan Công Khanh chỉ phục hồi được 80% nên từ giã sự nghiệp bóng chuyền, chuyển sang chơi và kinh doanh siêu xe.