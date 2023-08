Công an TP HCM mời lãnh đạo Chi Cục thú y Vùng VI về trụ sở

Nguyên nhân mời làm việc cũng như nội dung buổi làm việc chưa được các cơ quan chức năng tiết lộ.

Ngày 27-8, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sản phẩm động vật tại TP HCM xôn xao về việc một số lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng VI đóng tại TP HCM bị công an mời làm việc. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra vào cuối tuần nên chưa ảnh hưởng đến công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính các lô hàng xuất nhập khẩu.

Trước thông tin trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng, Trưởng đại diện khu vực phía Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), thì được biết đến chiều 27-8, cơ quan này vẫn đang chờ thông tin chính thức từ phía cơ quan công an.

Phía Bộ NN-PTNT hiện tại chỉ mới biết sơ về việc cơ quan công an có mời một số lãnh đạo và cán bộ thuộc Chi cục Thú y vùng VI đến làm việc nhưng không rõ về nội dung làm việc cũng như chưa biết chính xác các nhân sự bị công an mời làm việc do rơi vào 2 ngày nghỉ cuối tuần.

“Trước tình huống trên, Cục Thú y, Bộ NN-PTNT đã có phương án sắp xếp các bộ phận trong Chi cục Thú y vùng VI, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của đơn vị. Đặc biệt là các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính mà Chi cục Thú y vùng VI đang phụ trách, tránh gián đoạn, chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ”- ông Lê Viết Bình khẳng định.

Lãnh đạo Chi Cục thú y vùng VI

Theo trang web của Chi cục Thú y vùng VI, lãnh đạo hiện nay gồm có: thạc sĩ Bạch Đức Lữu (Chi Cục trưởng), thạc sĩ Trần Đức Trung và bác sĩ Lý Hoài Vũ (Phó Chi Cục trưởng).

Chi cục Thú y vùng VI được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thú y vùng TP HCM và Bộ phận Thường trực Cục Thú y tại TP HCM theo Quyết định số 80/2006/QĐ-BNN ngày 18-9-2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tiền thân là Trạm Thú y và Kiểm dịch động vật vùng, Trung tâm Chẩn đoán và kiểm dịch động vật vùng, Trung tâm Thú y vùng TP HCM.

Chi cục Thú y vùng VI thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, sản phẩm động vật tại vùng được phân công.