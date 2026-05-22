Công an TP.HCM điều tra mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây ma túy liên quan vụ ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt

Theo Nguyễn Phượng | 22-05-2026 - 12:10 PM | Sống

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ đường dây phân phối ma túy liên quan đến vụ ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt.

Liên quan đến vụ “Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh” như đã thông tin, ngày 22/5, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ đường dây phân phối ma túy.

Đáng chú ý, từ những lời khai ban đầu của 2 ca sĩ đã hé lộ nhiều chi tiết về hành trình gieo rắc và phân phối "cái chết trắng" khiến 2 nghệ sỹ vướng vòng lao lý.

Khi trinh sát ập vào căn nhà ở ca sĩ Long Nhật tại phường Tân Tạo (TP.HCM) thì phát hiện nam ca sĩ đang sử dụng ma tuý. Qua đấu tranh, ca sĩ Long Nhật khai nhận toàn bộ quy trình từ lúc mua bán, giao nhận hàng đến khâu chuẩn bị bộ dụng cụ để nấu ma tuý đá và mở tiệc ma tuý.

Đinh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đã bị Công an TP.HCM bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trong đó, nam ca sĩ là người trực tiếp thường xuyên tham gia sử dụng ma tuý đá cùng các đối tượng. Ca sĩ Long Nhật thừa nhận nghiện ma tuý đá, thường xuyên mua về sử dụng cùng quản lý là Nguyễn Minh Nhật và một số người bạn của Minh Nhật. Trong số này có người giúp việc của ca sĩ Long Nhật tại nhà riêng.

Nguồn ma tuý, ca sĩ Long Nhật khai của của Kiều Quốc Nhã. Gần đây nhất, nam ca sĩ mua ma tuý đá với giá 500 ngàn đồng và chuyển khoản thanh toán 1 triệu đồng, bao gồm cả chi phí cho người giao hàng.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic cũng khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Nam ca sĩ trẻ cho biết, bắt đầu sử dụng ma tuý đá từ thời điểm Tết Nguyên đán 2026 tới nay.

Sau đó, ca sĩ Sơn Ngọc Minh thường xuyên tìm tới nhà các đối tượng này để cùng nhau sử dụng ma tuý đá. Mới đây nhất, nam ca sĩ dù về quê nhưng vẫn được các người bạn rủ rê lên lại TP.HCM để “thác loạn” tiệc ma tuý thì bị công an ập vào bắt giữ.

Liên quan đến vụ ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt, đến nay Công an đã khởi tố bắt hàng chục người về các tội “Mua bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo Công an, các đối tượng thường lợi dụng các môi trường giải trí khép kín như: căn hộ cao cấp, biệt thự, phòng thu, quán bar hay sự kiện riêng tư để tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý. Việc này nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Quá trình xử lý công an luôn đảm bảo khách quan, thận trọng, đúng người, đúng hành vi, tránh suy diễn hoặc ảnh hưởng không cần thiết đến cá nhân, tổ chức liên quan.

Bên cạnh tính răn đe, công tác phòng chống ma túy còn có ý nghĩa phòng ngừa xã hội rất lớn; góp phần cảnh tỉnh người hoạt động trong môi trường nghệ thuật về hậu quả pháp lý, tác hại của ma tuý.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

