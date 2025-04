4 đối tượng người Việt bị khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo.

Đây là vụ lừa đảo trên không gian mạng có số tiền lớn nhất tại tỉnh Gia Lai được ghi nhận, trong đó có một nạn nhân bị lừa tới 18 tỷ đồng.

Theo trình báo, nạn nhân này bị một đối tượng tự xưng có quốc tịch nước ngoài kết bạn, làm quen. Người này giới thiệu mình là bác sĩ, tiến sĩ hiện công tác trong một đơn vị quân đội tại khu vực Trung Đông, nơi đang xảy ra chiến tranh. Sau đó, đối tượng nói có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ.

Người đàn ông đưa ra lý do mình có nhiều tiền nhưng không thể sử dụng vì đang ở nơi có chiến tranh. Đối tượng đang cần tiền để đóng những khoản phí xuất nhập cảnh quân đội, thanh toán vé máy... thì mới có thể xuất ngũ về Việt Nam sinh sống. Đối tượng nhờ nạn nhân thanh toán, sau đó sẽ trả lại. Tin tưởng, nạn nhân đã 17 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Ngay sau tiếp nhận trình báo, Công an Gia Lai đã thành lập chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa "nhận quà, ngoại tệ từ nước ngoài".

Quá trình điều tra, lần theo dấu vết, lực lượng Công an bắt giữ Okoye Emeka Gabriel (tên thường gọi là James, SN 1981, quốc tịch Nigeria, ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.Hồ Chí Minh) là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 theo diện hợp tác lao động nhưng sau đó bỏ trốn, trở thành lao động bất hợp pháp.

Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn "nhận quà, ngoại tệ từ nước ngoài", Gabriel đã nhận và tẩu tán gần 80 tỷ đồng của nhiều nạn nhân, trong đó có bà S. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Gabriel đã làm quen, tán tỉnh với nhiều phụ nữ Việt Nam và nhờ số tài khoản của những người này để nhận tiền của các nạn nhân "sập bẫy". Sau đó, họ rút tiền mặt giao cho Gabriel để hưởng hoa hồng. Từ đây, đối tượng tiếp tục vận chuyển tiền mặt bằng xe khách sang Campuchia cho đồng bọn trong đường dây lừa đảo.

Okoye Emeka Gabriel

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Gabriel về 2 hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ, khởi tố thêm 4 phụ nữ người Việt Nam gồm: Nguyễn Vân Quỳnh Trang (SN 1986, ngụ Q.Gò Vấp), Trần Nguyên Phương Thy (SN 1993, ngụ Q7), Đỗ Thị Nguyên (SN 1977, ngụ TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Đặng Thị Thùy Dung (SN 1970, ngụ Q.Tân Phú) về các hành vi "mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, để tránh rơi vào bẫy lừa tiền, lừa tình, người sử dụng ứng dụng cần hết sức tỉnh táo, kiểm tra kỹ thông tin của đối tượng hẹn hò, cẩn trọng với những lời tán tỉnh; không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa hiểu rõ nhau, luôn đặt mình vào vùng an toàn khi tham gia...

Đồng thời, cần cảnh giác những cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ, đặc biệt là chiêu trò "nhận quà, ngoại tệ từ nước ngoài", không đăng nhập các đường liên kết lạ, không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã OTP, số tài khoản của mình vào trang web hoặc đường liên kết lạ... Khi nghi ngờ là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khẩn trương liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.