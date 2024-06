Công an triệt phá đường dây thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán". Hiện, vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên đã phát hiện nghi vấn về hoạt động thao túng thị trường chứng khoán…

Để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nghi vấn, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội; Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan để thu thập tài liệu.

Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn

Qua trình đấu tranh, Cơ quan điều tra đã xác định được phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây. Cụ thể, các đối tượng đã tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém mà cổ phiếu có thị giá thấp (hay gọi là "xác doanh nghiệp" trên sàn chứng khoán). Sau đó, làm gian dối báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp rồi tiến hành công bố thông tin để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư… Cùng với đó, để nâng giá cổ phiếu, sau đó bán ra thị trường thu lợi bất chính, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán khác nhau để tiến hành mua bán trong nội bộ của nhóm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định, từ tháng 3 đến tháng 12/2021, Toàn đã chỉ đạo các nhân viên Công ty chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu mã chứng khoán KDM của Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (tên cũ) - hiện đã đối tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL. Các đối tượng tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu KDM với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu KDM, thao túng giá của cổ phiếu KDM trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12- 2021.

Thông qua hành vi phạm tội, tính đến thời điểm này, Toàn cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của các đối tượng đã làm cho giá của cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp, gây ra sự bất công cho các nhà đầu tư trên thị trường; ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch của thị trường chứng khoán; làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên thông báo để các nhà đầu tư có giao dịch cổ phiếu KDM từ ngày 18/3 đến ngày 7/12/2021 bị thiệt hại do hành vi thao túng của các bị can trong vụ án liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên (liên hệ Trung tá Đỗ Thái Dương – SĐT: 099.363.1962 hoặc Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long - SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.