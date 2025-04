Công an truy tìm Nguyễn Thị Hoàng Phương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh tố giác vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán tiền USDT tại phường La Khê, quận Hà Đông.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng có liên quan đến vụ việc là Nguyễn Thị Hoàng Phương (SN 1983; HKTT: khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiện xác định đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, không rõ ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra Quyết định truy tìm đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Phương. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT cán bộ thụ lý: 035.861.6080), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.