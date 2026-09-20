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Công an truy tìm Trần Thị Hà Trang SN 2000

| | Xã hội

Người dân nếu biết thông tin về Trần Thị Hà Trang, vui lòng cung cấp qua số điện thoại: 0905.545.235.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra, xác minh vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 06/7/2026 tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 05h45 cùng ngày, do nghi ngờ bà Đ.T..T..T (xã Hòa Tiến) lôi kéo chồng mình đi chơi, Trần Thị Hà Trang (SN 2000, trú thôn Yến Nê Tây, xã Hòa Tiến) đến trước phòng trọ của bà T. tại thôn Dương Sơn, có lời lẽ xúc phạm, hăm dọa và liên tục la hét, dùng vật dụng ném, đập vào cửa phòng làm vỡ kính, gây ảnh hưởng đến những người cùng thuê trọ và tình hình ANTT tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo truy tìm Trần Thị Hà Trang (kèm theo Quyết định truy tìm người).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị cơ quan, tổ chức và Nhân dân nếu biết thông tin về Trần Thị Hà Trang, vui lòng cung cấp cho cơ quan Công an qua địa chỉ: Công an xã Hòa Tiến (đường Nguyễn Bá Tùng, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng); hoặc qua số điện thoại: 0905.545.235 (đồng chí Trần Đình Hùng). Mọi thông tin cung cấp sẽ được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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