Trong thời đại thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, chuyển khoản ngân hàng đã trở thành phương thức giao dịch quen thuộc trong đời sống, từ mua bán, kinh doanh đến các hoạt động thanh toán hằng ngày.

Tuy nhiên, chỉ một sai sót trong quá trình nhập thông tin người thụ hưởng cũng có thể khiến người chuyển tiền gặp rắc rối, thậm chí phát sinh những tranh chấp và rủi ro pháp lý.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các vụ chuyển khoản nhầm với số tiền lớn, từ 175 triệu đồng đến 747,5 triệu đồng. Đáng chú ý, một số tài khoản nhận tiền thuộc cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, khiến việc xác minh, xử lý và hoàn trả phát sinh nhiều tình huống phức tạp.

Cán bộ Công an xã Vĩnh Mỹ và ông Trần Văn Phúc, ngụ Ấp 17, xã Vĩnh Mỹ đến Ngân hàng LPBank - Phòng giao dịch Hoà Bình để hoàn tất thủ tục chuyển trả 747,5 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Theo Công an tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, chỉ một sai sót khi nhập thông tin người thụ hưởng cũng có thể khiến tiền được chuyển vào tài khoản không đúng chủ sở hữu. Nếu không xử lý đúng cách, sự việc còn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp đối với tài sản đó. Do vậy, tiền chuyển nhầm không đương nhiên trở thành tài sản của người nhận. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng hoặc không hoàn trả khi được yêu cầu có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.

Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với cá nhân. Người vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và trả lại tài sản đã chiếm giữ. Mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người cố tình không trả lại tài sản sau khi chủ sở hữu hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự. Với tài sản trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, mức phạt có thể là tiền từ 10-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu tài sản trị giá từ 200 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1-5 năm.

Công an tỉnh Cà Mau cũng cảnh báo các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự việc chuyển khoản nhầm để giả danh nhân viên ngân hàng, người nhận tiền hoặc đơn vị hỗ trợ thu hồi tiền, yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin đăng nhập, truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản khác. Đặc biệt, việc chuyển trả tiền vào tài khoản của bên thứ ba có thể khiến người nhận vô tình tham gia vào hoạt động luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc cần kiểm tra thông tin giao dịch, giữ nguyên số tiền, không tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để thông báo, xác minh và thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn; đồng thời lưu giữ sao kê, chứng từ và nội dung trao đổi liên quan.

Đối với người chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát, hỗ trợ thu hồi tiền. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin người thụ hưởng trong quá trình giao dịch; không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không nhận hoặc chuyển hộ tiền không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa, ép buộc hoặc nghi vấn tài khoản bị lợi dụng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.