Công an xác minh, ngăn chặn giao dịch chuyển tiền như sau

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 3/11/2026 cho biết, ngày 02/11, nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Công an xã Tứ Mỹ và Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng đã được ngăn chặn, giúp người dân bảo toàn số tiền 921 triệu đồng.

Nạn nhân là bà P.T.H (sinh năm 1962, trú tại thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ). Trước đó, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0994348539 của một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo bà có liên quan đến một đường dây tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 69 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu bà H. giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo về tài sản hiện có. Khi biết bà H. đang sở hữu 921 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp, với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con làm nhà. Những yêu cầu này khiến bà H. từng bước bị cuốn vào kịch bản lừa đảo mà các đối tượng đã dựng sẵn.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nội dung giao dịch tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, ngăn chặn.

Công an xã Tứ Mỹ và nhân viên ngân hàng ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Mỹ nhanh chóng cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với bà H. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm, cán bộ Công an đã phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng. Qua đó, giúp bà H. nhận diện bản chất vụ việc, bình tĩnh dừng giao dịch và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa Công an xã Tứ Mỹ và ngân hàng, toàn bộ số tiền 921 triệu đồng của bà H. được bảo toàn. Sau khi hiểu rõ sự việc, bà H. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng đã tận tình hỗ trợ, giúp bà tránh được thiệt hại lớn về tài sản. Bà cũng tiếp tục lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các tổ chức tín dụng trong phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với người dân trước thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan chức năng để đưa ra những thông tin sai sự thật, đe dọa liên quan đến hoạt động điều tra, sau đó thao túng tâm lý, ép buộc nạn nhân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền vào tài khoản do người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng yêu cầu. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.