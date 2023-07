Công bố BCTC quý 2 sáng 25/7: Một ngân hàng lớn giảm mạnh lợi nhuận, nhiều cái tên ngành BĐS tăng trưởng 2 con số

Ngân hàng Techcombank (TCB) công bố BCTC quý 2/2023 với tổng thu nhập hoạt động hơn 9.325 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.649 tỷ đồng trong quý 2, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng ngân hàng đạt 11.272 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 20% so với cùng kỳ.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) ghi nhận doanh thu quý 2 giảm 10% đạt 210 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế công ty đạt 157 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế TMP đạt 284 tỷ, giảm 10%.

Cao su Đắk Lắk (DRI) lãi trước thuế gần 12 tỷ đồng, giảm 10% trong quý 2/2023 và lãi trước thuế gần 30 tỷ đồng, giảm 42% trong 6 tháng đầu năm.

LNTT Masco (MAS) tăng gần 500% lên hơn 1,2 tỷ trong quý 2 và lãi hơn 1,4 tỷ trong 6 tháng đầu năm, cùng kỳ lỗ 1,4 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2023:

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2023 sắp xếp theo ngành: